Filipinler'de yasa dışı Kovid-19 tedavisi yapan hastaneye baskın düzenlendi - Son Dakika

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulanların gizlice tedavi edildiği kaçak hastaneye baskın düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamada, başkent Manila'da bir villanın yasa dışı olarak 7 yataklı bir hastaneye dönüştürülmesi üzerine yapılan operasyonda, Çin uyruklu biri hasta 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaçak hastanenin içerisinde çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu aktarılan açıklamada, eczane ve küçük bir kantinin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, olay yerindeki çöp kutusunda ise kullanılmış 200'den fazla Kovid-19 test kiti ve çok sayıda şırınga bulunduğu ifade edildi.

Hastaneye dönüştürülen binanın girişinde, Çince karşılama yazılarına rastlandığı ve binada yüzme havuzunun da bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alınan Çinli hastanın tedavisine devam edilmesi için sağlık bakanlığına bağlı hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada, hastane yöneticisi olduğu belirtilen Çin uyruklu 2 kişinin de izinsiz olarak hastane işletmek ve ilaç yazmaktan yargılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede, 13 bin 221 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 842 ölüm gerçekleşti.