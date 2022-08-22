Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim, yeniden başladı. Manila kentinde öğrenciler, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uyarak okula geldi.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Filipinler'de okullar yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika
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