Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü - Son Dakika

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Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü
41 dakika önce
Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.
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