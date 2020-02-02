Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü - Son Dakika

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü

41 dakika önce

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü, System.String[]

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'daki Türk yolcular geldi! İşte ilk görüntüler
Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne... Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin, virüsün önünü kesmek için drone'larla uyarılarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 07:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]