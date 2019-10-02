Son Dakika Haberleri: Filipinler'de yıldırım tehlikesi nedeniyle uçuşlar iptal edildi
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Filipinler'de yıldırım tehlikesi nedeniyle uçuşlar iptal edildi

1 saat önce

Filipinler'deki Manila Uluslararası Havalimanı'nda yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle bugün öğleden sonra uçuşlar askıya alındı.

Filipinler'de yıldırım tehlikesi nedeniyle uçuşlar iptal edildi, System.String[]

Filipinler'deki Manila Uluslararası Havalimanı'nda yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle bugün öğleden sonra uçuşlar askıya alındı.


Filipinler Meteoroloji Bürosu PAGASA, ulusal başkent bölgesi Metro Manila'da yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle uyarı yayınladı. Manila Uluslararası Havalimanı, PAGASA'nın uyarısının ardından öğleden sonra hava ve kara operasyonlarını geçici olarak askıya aldı. Havalimanından yapılan açıklamada, operasyonların PAGASA'nın tehlike uyarısını kaldırmasının ardından yeniden başlatılacağı belirtildi.


PAGASA, Metro Manila, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon ve Bataan kentleri için gök gürültülü fırtına uyarısı yapmıştı. - MANILA

Filipinler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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