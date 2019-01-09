Filipinler'de Yüz Binlerce Katolik Hz.isa'dan Sağlık ve Mutluluk İstedi
1 saat önce
Filipinler'in başkenti Manila'da yaklaşık 800 yüz bin Katolik günahlardan arındırdığı ve şifa verdiğine inanılan Hz. İsa heykeline dokunmak için birbiriyle yarıştı.
Filipinler
'in başkenti Manila'da yaklaşık 800 yüz bin Katolik günahlardan arındırdığı ve şifa verdiğine inanılan Hz. İsa heykeline dokunmak için birbiriyle yarıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:13
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