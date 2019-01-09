Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Yüz Binlerce Katolik Hz.isa'dan Sağlık ve Mutluluk İstedi

Filipinler'de Yüz Binlerce Katolik Hz.isa'dan Sağlık ve Mutluluk İstedi

1 saat önce

Filipinler'in başkenti Manila'da yaklaşık 800 yüz bin Katolik günahlardan arındırdığı ve şifa verdiğine inanılan Hz. İsa heykeline dokunmak için birbiriyle yarıştı.

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Filipinler'in başkenti Manila'da yaklaşık 800 yüz bin Katolik günahlardan arındırdığı ve şifa verdiğine inanılan Hz. İsa heykeline dokunmak için birbiriyle yarıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:13 

Filipinler, Dünya
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