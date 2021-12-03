Filipinler'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü - Son Dakika

Filipinler'in Cebu eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybetti 15 kişi de yaralandı.

Filipinlerin Cebu eyaletindeki Talisay şehrinde yerel saatle 09.30'da meydana gelen trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, bir kamyon ve aracın çarpışmasının ardından, domino etkisiyle başka araçların ve 4 motosikletin de kazaya karıştığını belirtti. Olay yerindeki 4 kişi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - MANILA