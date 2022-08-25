Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi

25.08.2022 11:52
Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi

Filipinler'deki bir hapishanede yeterli seviyede beslenemediklerini öne süren mahkumlar, çatıya çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Filipinler'deki bir hapishanede yeterli seviyede beslenemediklerini öne süren mahkumlar, çatıya çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Iloilo kentine bağlı Pototan kasabasındaki hapishanede yeterli seviyede beslenemediklerini öne süren yaklaşık 100 mahkum, çatıya çıktı.

Çatıya çıkan mahkumlar, "Açız, müdür defol" yazılı pankartlar açtı.

Mahkumlar, hapishane yetkililerini, yetersiz beslenmenin yanı sıra ailelerinin getirdiği gıdalara da el koymakla suçladı.

Protesto gösterisi olaysız sona ererken mahkumlar koğuşlarına geri döndü.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve hapishane müdürünün geçici olarak görevinden alındığını duyurdu.

Filipinler'de hapishanelerde kapasitelerinin nerdeyse 4 katı kadar mahkum kaldığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi gözaltına alındı İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi gözaltına alındı Eski İngiliz büyükelçi ile eşi Myanmar'da gözaltına alındı Eski İngiliz büyükelçi ile eşi Myanmar'da gözaltına alındı
Kaynak: AA

Filipinler, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement