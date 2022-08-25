Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve hapishane müdürünün geçici olarak görevinden alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

Filipinler, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.