Filipinler'deki Cebu kenti ileri seviye karantinaya alındı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgı nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 100 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 440 bine yaklaştı.

Öte yandan başkent Manila'da da "genel topluluk karantinası" adı verilen üçüncü seviye tedbirlerin haziran sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.

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Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu