Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü - Son Dakika
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Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü

6 saat önce

Filipinler'in Davao kentinde bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü, System.String[]

Filipinler'in Davao kentinde bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Mindanao adasında bulunan Davao kentinin 61 kilometre güneybatısı olduğu ve yerin 28.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde binaların yıkılması sonucu 6 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - MANILA

Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
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