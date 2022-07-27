ABRA EYALETİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler 'in Abra eyaletinde gerçekleşen depremin ardından yaralıları tahliye eden acil durum müdahale birimleri, 27 Temmuz 2022. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos, Çarşamba sabahı ülkenin ana Luzon adasını sallayan 7 büyüklüğündeki depremde en az dört kişinin hayatını kaybettiğini ve 60'a yakın kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Filipinler Ordusu/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Süleyman Soylu, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinler'deki Depremde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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