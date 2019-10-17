Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e çıktı

KUALA Filipinler'in Mindanao Adası'nda dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, depremin etkili olduğu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Yetkililer yaralı sayısının ise en az 60 olduğunu kaydetti.

Depremin etkilediği kentlerdeki okullarda hasar tespiti yapılması için bugün eğitime ara verildi.

Merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklanmıştı.