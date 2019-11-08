Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki depremlerde ölü sayısı 23'e çıktı
Son Dakika Güncel Filipinler'deki depremlerde ölü sayısı 23'e çıktı

Filipinler'deki depremlerde ölü sayısı 23'e çıktı

7 saat önce

Filipinler'de meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Filipinler'deki depremlerde ölü sayısı 23'e çıktı, System.String[]

Filipinler'de meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.


Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde toplam 23 kişi hayatını kaybetti.


417 kişinin yaralandığı depremlerde, kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler, Mindanao, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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