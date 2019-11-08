Filipinler'deki depremlerde ölü sayısı 23'e çıktı

Filipinler'de meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.



Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde toplam 23 kişi hayatını kaybetti.



417 kişinin yaralandığı depremlerde, kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.