Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki dev tersaneye Türk ilgisi

Filipinler'deki dev tersaneye Türk ilgisi

1 saat önce

Japonya'nın en önemli yayınlarından Nikkei Asian Rewiew'e göre dünyanın en büyük 10 tersanesinden biri olan Hanjin Subic ile Kuzey Amerika, Almanya, Türkiye ve Çin'den şirketler ilgileniyor.

Filipinler'deki dev tersaneye Türk ilgisi, System.String[]
Japonya'nın en önemli yayınlarından Nikkei Asian Rewiew'e göre dünyanın en büyük 10 tersanesinden biri olan Hanjin Subic ile Kuzey Amerika, Almanya, Türkiye ve Çin'den şirketler ilgileniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:06 

Türkiye, Almanya, Kuzey Amerika, Japonya, Ekonomi
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