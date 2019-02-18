Filipinler'deki dev tersaneye Türk ilgisi
1 saat önce
Japonya'nın en önemli yayınlarından Nikkei Asian Rewiew'e göre dünyanın en büyük 10 tersanesinden biri olan Hanjin Subic ile Kuzey Amerika, Almanya, Türkiye ve Çin'den şirketler ilgileniyor.
Japonya
'nın en önemli yayınlarından Nikkei Asian Rewiew'e göre dünyanın en büyük 10 tersanesinden biri olan Hanjin Subic ile Kuzey Amerika
, Almanya
, Türkiye
ve Çin
'den şirketler ilgileniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:06
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