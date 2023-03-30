Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi

30.03.2023 11:11

Filipinler'de seyir halindeki feribotta meydana gelen yangında 31 kişi yaşamını yitirdi. 250 yolcunun bulunduğu gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı bildirilirken, kayıp 7 yolcunun ise arandığı söylendi.

Filipinler'de Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta çıkan yangında 31 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'deki feribot yangınında 31 kişi hayatını kaybetti

"KAYIP 7 YOLCU İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Basilan Valisi Jim Hataman kazanın ardından yaptığı açıklamada, gemide 250 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Hataman, yanan gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyleyerek, kayıp 7 yolcu içinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Filipinler'deki feribot yangınında 31 kişi hayatını kaybetti

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Hataman feribotun Basilan sahiline çekildiğini söyleyerek, "Birçok insan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Filipinler, Lady Mary, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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10:47 Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi
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