Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi

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Filipinler'de Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta çıkan yangında 31 kişi hayatını kaybetti.

"KAYIP 7 YOLCU İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Basilan Valisi Jim Hataman kazanın ardından yaptığı açıklamada, gemide 250 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Hataman, yanan gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyleyerek, kayıp 7 yolcu içinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Hataman feribotun Basilan sahiline çekildiğini söyleyerek, "Birçok insan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.