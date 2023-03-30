Filipinler'de Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta çıkan yangında 31 kişi hayatını kaybetti.
Basilan Valisi Jim Hataman kazanın ardından yaptığı açıklamada, gemide 250 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Hataman, yanan gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyleyerek, kayıp 7 yolcu içinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Hataman feribotun Basilan sahiline çekildiğini söyleyerek, "Birçok insan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika