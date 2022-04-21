Filipinler'deki heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu - Son Dakika
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Filipinler'deki heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu

21.04.2022 22:01
Filipinler'deki heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu

Filipinler'deki Megi tropik fırtınasının neden olduğu heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtulan 11 yaşındaki çocuğa arama-kurtarma ekipleri 20 saat sonra ulaştı.

Filipinler'deki Megi tropik fırtınasının neden olduğu heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtulan 11 yaşındaki çocuğa arama-kurtarma ekipleri 20 saat sonra ulaştı.

Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına Megi, şiddetli yağışa ve toprak kaymalarına neden olmuş, ülkede 170'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler'in Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde meydana gelen heyelanda evleri etkilenen 11 yaşındaki CJ Jasme adlı çocuk, felaketten buzdolabının içine saklanarak kurtuldu. Arama-kurtarma ekiplerinin, 15 Nisan'da kentte yürüttüğü operasyonlar sırasında nehir kenarındaki bir buzdolabının içinde ulaştığı küçük çocuğun, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde olduğu tespit edildi.

Yetkililer, ekipler çocuğa ulaştıklarında bir bacağının kırık fakat bilincinin yerinde olduğunu aktardı.

Polis memuru Jonas Etis yaptığı açıklamada, çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin "Acıktım" olduğunu aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu belirtilerek, annesi ve küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının toprak kaymasında hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, çocuğun 13 yaşındaki erkek kardeşinin ise hayatta olduğuna inandıklarını aktardı.

En az 172 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 172 kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MANILA

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Arama Kurtarma, Filipinler, Fırtına, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'deki heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu - Son Dakika


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