Filipinler'deki Kızamık Salgını

Filipinler'de görülen kızamık salgınında yıl başından bu yana 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de görülen kızamık salgınında yıl başından bu yana 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.



CNN Philippines'in haberine göre, Sağlık Departmanı (DOH) Sözcüsü Enrique Domingo, ülke genelinde 2 binden fazla kızamık vakası görüldüğünü ve bunlardan en az 72'sinin ölümle sonuçlandığını belirtti.



Sözcü Domingo, "Ülke genelinde 2 binden fazla vaka olduğunu düşünüyorum. Ocak ayında sadece Manila'daki San Lazaro Hastanesinde 55 kişi kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi." dedi.



Domingo ayrıca Calabarzon dahil ülkenin farklı bölgelerinde de kızamık nedeniyle 17 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri 1-19 Ocak tarihlerinde başkent Manila'da 196 kızamık vakası görüldüğünü, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 20 olduğunu dile getirdi.





Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edilmişti.



Son haftalarda artan kızamık vakaları nedeniyle ebeveynlerden konuyla ilgili daha dikkatli olmaları istendi.





Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarı ve ölüm gibi komplikasyonlara yol açabiliyor.

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