Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki Kızamık Salgını

Filipinler'deki Kızamık Salgını

46 dakika önce

Filipinler'de görülen kızamık salgınında, yıl başından bu yana 189 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'deki Kızamık Salgını, System.String[]
Filipinler'de görülen kızamık salgınında, yıl başından bu yana 189 kişi hayatını kaybetti.


Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle bu yıl 189 kişinin yaşamını yitirdiği, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 11 bin 459 olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgının ölümcül komplikasyonlarına karşı uyararak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun, risk grubunda olduğu ifade edilmişti.


Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:31 Kaynak: AA

Filipinler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokulun Bahçesine Giren Pitbull, 2 Öğrenciyi Yaraladı Bakan'dan Çiftçilere Enerji Müjdesi: Tarımsal Faaliyetler Tarifesi, Bir Aya Kadar Başlayacak

Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:17:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki Kızamık Salgını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]