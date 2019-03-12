Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki Kızamık Salgını

Filipinler'deki Kızamık Salgını

1 saat önce

Filipinler'de görülen kızamık salgınında yılbaşından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 280'e çıktı.

Filipinler'deki Kızamık Salgını, System.String[]
Filipinler'de görülen kızamık salgınında yılbaşından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 280'e çıktı.


"ReliefWeb" sitesinde yer alan Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu raporuna göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yıl başından bu yana 280 kişi hayatını kaybetti.


Ülkede 1 Ocak-7 Mart tarihlerinde 18 bin 553 kızamık vakası görüldüğü belirtilen raporda, bunlardan 4 bin 87'sinin Calabarzon bölgesinde kaydedildiği bildirildi.

Raporda, salgından en fazla etkilenenlerin 1-4 yaş arası çocuklar olduğu ifade edildi.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, geçen hafta, ülkede artan kızamık salgını nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon çocuğun risk altında olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay ebeveynlere çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:49 Kaynak: AA

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