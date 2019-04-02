Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki Kızamık Salgını

Filipinler'deki Kızamık Salgını

1 saat önce

Filipinler'deki kızamık salgınında, yıl başından 26 Mart'a kadar 355 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'deki Kızamık Salgını, System.String[]
Filipinler'deki kızamık salgınında, yıl başından 26 Mart'a kadar 355 kişi yaşamını yitirdi.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Filipinler'deki kızamık salgınına ilişkin hazırlanan son durum raporunda, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle 1 Ocak-26 Mart tarihlerinde 355 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu süreçte ülkede kaydedilen kızamık vakalarının sayısının 25 bin 676'ya yükseldiği aktarılan raporda, geçen yılın aynı döneminde görülen vakaların 5 bin 364 olduğu hatırlatıldı.

Raporda, ülkede kızamık vakalarının büyük çoğunluğunun 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğüne işaret edildi.

Kızılhaç, geçen ay, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.


Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubatta, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.


Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

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