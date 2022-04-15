Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor - Son Dakika
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Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor

15.04.2022 13:23

- Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştı Kayıp 100'den fazla kişi aranıyor Filipinler'i vuran tropikal fırtına Megi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükselirken, kayıp durumda olan 100'den fazla kişi için arama çalışmaları sürüyor.

- Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştı

Kayıp 100'den fazla kişi aranıyor

MANILA - Filipinler'i vuran tropikal fırtına Megi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükselirken, kayıp durumda olan 100'den fazla kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler'de hafta sonu etkili olmaya başlayan tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, çok sayıda cansız bedene ulaşılmasının ardından toplam can kaybının 148'e yükseldiğini, 100'den fazla kişinin de kayıp durumda olduğunu açıkladı. Megi'den en çok etkilenen Leyte eyaletinde toprak kaymaları tarım arazilerine ve çiftliklere zarar verirken, evlerde de büyük hasar meydana geldi.

Birçok kişinin dalgalar tarafından sürüklendiği kıyı bölgelerinde ve toprak kaymalarının yaşandığı alanlarda arama çalışmaları sürüyor.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alan Filipinler, yılda ortalama 20 fırtınadan olumsuz etkileniyor.

Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor
Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor
Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor

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Filipinler, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştıKayıp 100'den fazla kişi aranıyor - Son Dakika
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