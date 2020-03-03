Filipinler'deki rehine krizinin, basın toplantısı vaadiyle aşıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Filipinler'deki rehine krizinin, basın toplantısı vaadiyle aşıldığı ortaya çıktı

6 saat önce

Filipinler'de dün bir alışveriş merkezinde çok sayıda kişiyi rehin alan eski güvenlik görevlisinin, kimseye zarar vermeden dışarı çıkarsa basın toplantısı düzenlemesine izin verileceği vaadiyle ikna edildiği bildirildi.

Filipinler'deki rehine krizinin, basın toplantısı vaadiyle aşıldığı ortaya çıktı, System.String[]

Filipinler'de dün bir alışveriş merkezinde çok sayıda kişiyi rehin alan eski güvenlik görevlisinin, kimseye zarar vermeden dışarı çıkarsa basın toplantısı düzenlemesine izin verileceği vaadiyle ikna edildiği bildirildi.

Manila Emniyet Müdürü Tümgeneral Debold Sinas, eski güvenlik görevlisi Alchie Paray'ın basın toplantısı düzenlemesine izin vererek rehinelerin serbest kalmasını sağladıklarını belirterek dışarıya silahıyla çıktıktan sonra gazetecilere konuşan saldırganın, o sırada silahını doğrultması veya düşmanca bir harekette bulunması halinde keskin nişancılar tarafından başından vurulması talimatı verdiklerini söyledi.

Uzayan sürenin, yorgun düşen Paray'ın yanındaki el bombasını patlatması endişesi doğurduğu da kaydedildi.

Eski güvenlik görevlisinin yasa dışı alıkoyma, bir güvenlik görevlisini yaralama ve cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Paray, 40'ı alışveriş merkezi çalışanı en az 55 rehineyle dışarı çıktığında gazetecilere eski yöneticilerini şikayet ederken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Filipinler'de San Juan kentinde V-Mall alışveriş merkezinde dün yaşanan rehine krizi 10 saat sürmüştü.

Olay devam ederken kaçmayı başaran bazı rehineler, polise Paray'ın silah ve el bombası taşıdığını söylemişti.

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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