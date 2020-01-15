Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi

6 saat önce

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ederken, 30 bin kişi tahliye edildiView on euronews.

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ederken, 30 bin kişi tahliye edildiView on euronews

Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi

Filipinler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı
Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı

Son Dakika Haberleri
00:33 Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika Haber
00:18 15 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:10 Başkent'te kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:05 İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı - Son Dakika Haber
00:05 Maskeli soyguncu vurularak öldürüldü - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]