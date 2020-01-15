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Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi
6 saat önce
Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ederken, 30 bin kişi tahliye edildiView on euronews.
Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ederken, 30 bin kişi tahliye edildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:42
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