Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika

Filipinler'i vuran Phanfone Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Filipinler'de tayfunun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Filipinler'i vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Phanfone Tayfunu'nun ardından ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken 11 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ölümlerin 10'unun Ilolio'da, 4'ünün Capiz'de, 4'ünün Samar Oriental'de, 3'ünün Leyte Biliaran'da ve 3'ünün de Doğru Mindoro'da meydana geldiği açıklandı.

Tayfunun verdiği hasar nedeniyle yurtiçi taşımacılık hizmetlerinin askıya alındığı, feribot ve uçak seferlerinin iptal edildiği, 24 binden fazla kişinin mağdur olduğu belirtildi. Ayrıca ülkede 115 uçuşun da iptal edildiği, elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi.

(Serkan Bayar/İHA)