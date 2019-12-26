Filipinler'deki ursula tayfunu'nda en az 16 ölü - Son Dakika
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Filipinler'deki ursula tayfunu'nda en az 16 ölü

6 saat önce

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda en az 16 ölüFilipinler, (DHA)- Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu ülkenin Panay ve Visayas adasını vurdu.

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda en az 16 ölü

Filipinler, (DHA)- Filipinler'de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu ülkenin Panay ve Visayas adasını vurdu. Tayfun nedeniyle en az 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Panay ve Visayas'da genelinde etkili olan tayfun nedeniyle birçok yapıda maddi hasar oluştu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok yeri su bastı. Tayfun en çok Capiz, Iloilo ve Leyte'de etkili olduğu belirtildi. Capiz'de yaklaşık bin 425 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, selde mahsur kalanların sosyal medya aracılığıyla ekiplerden yardım istediği belirtildi.

Filipinler'deki ursula tayfunu'nda en az 16 ölü

Filipinler, Ursula, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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