Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı - Son Dakika

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı

6 saat önce

Filipinler'de etkisini gösteren Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı, System.String[]

Filipinler'de etkisini gösteren Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Filipinler Afet Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki Panay adasının kuzeyinde dünden bu yana etkili olan tayfunda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 balıkçının kayıp olduğu bildirildi.

"Kategori 3" olarak sınıflandırılan tayfun beraberinde hızı saatte 190 kilometreyi bulan rüzgarlar getirdi. Rüzgarlar en çok Capiz, Iloilo ve Leyte eyaletlerinde etkisini göstererek çok sayıda evin çatısını uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi.

Filipin Hava Yolları, terminal binasının hasar görmesinin ardından Kalibo Havalimanı'nın geçici olarak kapatılarak uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise yılbaşı tatili nedeniyle yola çıkan yaklaşık 4 bin kişinin havaalanları ve limanlarda bekletildiği bilgisini paylaştı.

Yağışların yol açtığı sellerde mahsur kalanlar, sosyal medyadan kurtarma ekiplerine yardım çağrısı yaparken şimdiye kadar en az 10 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Yetkililer, tayfunun ülkenin batısında 24 saat daha etkisini gösterebileceği uyarısında bulundu.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açarken 5 milyondan fazla kişi yerlerinden olmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı
Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı

Son Dakika Haberleri
17:31 Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor - Son Dakika
17:31 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:30 Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem - Son Dakika
17:30 5 kişinin ölümüne neden olan havuz olayında 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
17:30 TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]