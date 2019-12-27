Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 28'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 28'e çıktı - Son Dakika

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 28'e çıktı

6 saat önce

KUALA Filipinler'de etkisini gösteren Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 28'e çıktı, System.String[]

KUALA Filipinler'de etkisini gösteren Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Biriminden (NDRRCM) yapılan açıklamada, şimdiye kadar tayfunun etkili olduğu bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak güncellendi.

Afet kurbanlarından 13'ünün Panay adasının güneyindeki Iloilo kentinde olduğu belirtilirken 4 kişinin ise Capiz eyaletinde ölü bulunduğu açıklandı.

Panay adası dışında ise tayfunun Doğu Visayas bölgesinde etkili olduğu, bu bölgede toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

NDRRCM yetkilileri, afet bölgelerinde 12 kişinin ise kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tayfunun rüzgar hızı, bugün itibariyle saatte 190 kilometreden 120 kilometreye düştü.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açarken 5 milyondan fazla kişi yerlerinden olmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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