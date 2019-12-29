Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 41'e çıktı - Son Dakika
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Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 41'e çıktı

6 saat önce

Filipinler'de hafta içinde etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 41'e çıktı, System.String[]

Filipinler'de hafta içinde etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Filipinler Haber Ajansı, Mimaropa, Capiz, Iloilo ve Leyte dahil tayfunun vurduğu bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e çıktığını, en az 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tayfunda kaybolan 12 kişiden haber alınamadığı, Ursula'nın, iç kesimlerde büyük yıkıma yol açarak yaklaşık 400 bin aileyi etkilediği, 10 bin kişinin tahliye edildiği ve 266 bin evin hasar gördüğü belirtildi.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açarken 5 milyondan fazla kişi yerlerinden olmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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