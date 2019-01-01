Son Dakika Haberleri: Filipinler'deki Usman Fırtınası

Filipinler'deki Usman Fırtınası

1 saat önce

Filipinler'de, "Usman" olarak adlandırılan fırtınanın beraberinde getirdiği sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Filipinler'deki Usman Fırtınası, System.String[]
Filipinler'de, "Usman" olarak adlandırılan fırtınanın beraberinde getirdiği sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana Bicol ve Doğu Visayas bölgeleri ile çevresini etkisi altına alan ve "tropikal depresyon" olarak nitelendirilen fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda 75 kişinin öldüğü, 16 kişinin kaybolduğu ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 59 kişinin Bicol, 13 kişinin Doğu Visayas ve diğer 3 kişinin ise civar bölgelerden olduğu belirtildi.

Calabarzon, Mimaropa, Bicol ve Doğu Visayas'ta fırtınadan 191 bin 597 kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu kişilerden 24 bin 894'ünün 170 tahliye merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

Fırtına nedeniyle Mimaropa, Bicol, Doğu Visayas ile Batı Visayas'ta ana yolların ve köprülerin hasar gördüğü, fırtınadan etkilenen bir çok bölgeye elektrik verilemediği ve bazı uçak seferlerinin iptal edildiği aktarıldı.

Tarım dairesinden yapılan açıklamada ise ekili toplam 12 bin 858 hektarlık tarım arazisinin ve 9 bin 622 çiftçinin fırtınadan etkilendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Filipinler, Güncel
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