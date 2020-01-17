Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanardağ patlamasının ardından Batangas eyaletinde bazı yollarda çatlaklar oluştu.