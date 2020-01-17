Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (2) - Son Dakika

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Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (2)
6 saat önce
Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:49 Kaynak: AA
Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Agoncillo beldesinde yaşayanlar kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı.
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