Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3) - Son Dakika

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Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3)
23 dakika önce
Kentte yaşayanların eşyalarını ve hayvanlarını tahliye etme çalışmaları Hayvanlardan görüntüler Bir kadının yanardağı külünü süpürmesi Luna parktan görüntüler Olay yeri görüntüleri BATANGAS - Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından,...
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Kentte yaşayanların eşyalarını ve hayvanlarını tahliye etme çalışmaları
Hayvanlardan görüntüler
Bir kadının yanardağı külünü süpürmesi
Luna parktan görüntüler
Olay yeri görüntüleri BATANGAS - Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Agoncillo beldesinde yaşayanlar kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı.
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