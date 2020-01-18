Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3) - Son Dakika

Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3)

23 dakika önce

Kentte yaşayanların eşyalarını ve hayvanlarını tahliye etme çalışmaları Hayvanlardan görüntüler Bir kadının yanardağı külünü süpürmesi Luna parktan görüntüler Olay yeri görüntüleri BATANGAS - Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından,...

Kentte yaşayanların eşyalarını ve hayvanlarını tahliye etme çalışmaları

Hayvanlardan görüntüler

Bir kadının yanardağı külünü süpürmesi

Luna parktan görüntüler

Olay yeri görüntüleri BATANGAS - Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Agoncillo beldesinde yaşayanlar kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı.

Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3)

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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