Son Dakika Haberleri: Filipinler: Demiryolunda Trene Alternatif Araçlarıyla Yolcu Taşıyorlar

Filipinler: Demiryolunda Trene Alternatif Araçlarıyla Yolcu Taşıyorlar

1 saat önce

Filipinler'in başkenti Manila'da demir yolu rayları üzerinde yürüttükleri ilkel araçlarıyla yolcu taşıyan mütevazı girişimciler, her gün şehrin trafiğine takılmadan işine gitmek isteyen binlerce kişiye hizmet ediyor.

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Filipinler'in başkenti Manila'da demir yolu rayları üzerinde yürüttükleri ilkel araçlarıyla yolcu taşıyan mütevazı girişimciler, her gün şehrin trafiğine takılmadan işine gitmek isteyen binlerce kişiye hizmet ediyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:19 

Dünya
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