Filipinler'den iki Covid-19 aşısına onay - Son Dakika

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD merkezli Johnson & Johnson ve Hindistanlı üretici Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının acil durum kullanımına izin verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de hükümet, iki ilaç üreticisine daha Covid-19 aşısı için vize verdi. Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD merkezli Johnson & Johnson ve Hindistanlı üretici Bharat Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının acil kullanımını onayladı. FDA Genel Direktörü Eric Domingo her iki aşının da 18 yaş ve üstü kişilere uygulanabileceğini söyledi. Aşıların tedariki konusunda takvimin ise henüz netleşmediği ifade edildi.

Aşılama seferberliği başlamıştı

Filipinler Covid-19 aşılama seferberliğine 1 Mart'ta Çin tarafından hibe edilen yaklaşık 600 bin dozluk Sinovac aşısı ile sağlık çalışanlarından başlamış, 4 Mart'ta ise Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) sağladığı 525 bin 600 dozluk AstraZeneca aşısının ilk bölümünün teslim alındığı bildirilmişti. 4 ila 12 hafta içinde uygulanması gereken ikinci doz için gereken aşıların teslimatının beklendiği kamuoyuna yansımıştı. Daha önce Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısına da onay verilen ülkede geçen ay ise Rus üretimi Sputnik V acil durumlarda kullanım için vize almıştı. Son gelişme ile birlikte ülkede kullanımına onay verilen Covid-19 aşılarının sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Dün itibariyle Filipinler'deki Covid-19 vakalarının toplam sayısı 953 bin 106'ya ulaşmış, ölü sayısı da 16 bin 141'e yükselmişti. - MANILA