Filipinler'den yatırım çağrısı

Güneydoğu Asya'da yer alan adalar ülkesi Filipinler, Bursa firmalarıyla ticaret ve yatırımda iş birliği yapmak istiyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u ağırladı. Başkonsolos Arvin de Leon'u, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir karşıladı. Bursa ve Filipinler arasındaki ticari iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette Cüneyt Şener, BTSO ve Bursa ekonomisine ilişkin bilgiler verdi. Bursa'nın Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi olduğunu kaydeden Şener, kentin otomotivden tekstile, makineden raylı sistemlere kadar birçok alanda güçlü üretim kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Bursa'nın 25 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile artık kentlerle değil ülkelerle rekabet ettiğini dile getiren Şener, BTSO olarak şehir ekonomisinin gelişimine liderlik ettiklerini belirtti. Bursa sanayiini yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmak için dönüşüm hamlesi başlattıklarını bildiren Şener, "Geleneksel sektörlerin yanında Bursa'nın nanoteknoloji, uzay havacılık, kompozit ve yazılım başta olmak üzere teknolojinin ilgili tüm sektörlerinde söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB'ı hayata geçiriyoruz. Bursa'nın ihracatına önemli bir katkı sağlayacak olan TEKNOSAB, uluslararası yatırımcılar için de küresel bir cazibe merkezi niteliği taşıyor. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerden önemli şirketler TEKNOSAB'da yer alacak" dedi.

BTSO üyelerinin yeni pazarlara açılması ve küresel iş birlikleri kurması için yaptıkları çalışmaları da anlatan Şener, fuar ve alım heyeti organizasyonlarında büyük bir deneyime sahip olduklarını söyledi. Bursa'da kompozit, raylı sistemler, makine ve uzay havacılık savunma sektörlerinde ülke tarihinin en geniş çaplı alım heyeti faaliyetini gerçekleştirdiğini hatırlatan Şener, pandemi sonrası düzenleyecekleri organizasyonlarda Filipinli firmaları görmeyi de arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Filipinler'in ilk İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon konuşmasında ticari münasebetleri artırma çağrısında bulundu. Geçen yıl Aralık ayında göreve başladığını söyleyen Başkonsolos de Leon, BTSO üyesi firmalarla potansiyel işbirliği imkanları, fuar ve alım heyetleri konusunda birlikte çalışmak istediklerini belirtti. Bursa'nın Türkiye ekonomisi için önemli bir kent olduğunu ifade eden Arvin de Leon, "Bursa hızla gelişen bir şehir. Güçlü sanayi alt yapısı ve İstanbul'a yakınlığı Bursa için önemli bir avantaj. Firmalarımız arasında yeni işbirlikleri oluşturmak adına BTSO'nun destekleri çok önemli. Bugünkü ziyaretimi başkentimiz Manila'ya raporlayacağım. Pandemi sonrası iş insanlarından oluşan heyetle yeniden Bursa'yı ziyaret etmeyi istiyoruz. BTSO'ya nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ise Bursa ve Filipinler arasındaki ilişkilerin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, firmaları buluşturmak, ticaret ve yatırım fırsatlarını hayata geçirmek için gereken adımları atacaklarını aktardı. - BURSA