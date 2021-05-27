Filipinler Devlet Başkanı Duderte: "Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak" - Son Dakika

- Filipinler Devlet Başkanı Duderte: "Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak"

MANILA - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19 salgını nedeniyle yasaklanan toplu etkinliklere katılan herkesin hapse atılacağını açıkladı.

Kamuoyuna yönelik yaptığı sert çıkışlarla zaman zaman dünya gündeminde geniş yer bulan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kez Covid-19 salgın tedbirlerine uymayanlara seslendi. Salgın nedeniyle yasaklanan toplu etkinliklere katılan herkesin hapse atılacağını duyuran Duderte, bir havuz partisi sonrası bildirilen küme enfeksiyonlarını işaret ederek, "Çoğunuz suç işliyorsunuz. Çünkü bir araya geldikten sonra, birlikte yüzdükten sonra Covid-19 kapacağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tedbirlere uymayanların hükümetin salgınla mücadelesini görmezden geldiğini belirten Duderte, "Covid-19'a yakalanıp virüsü başka masum kişilere bulaştırmanız suç. Bu gerçekten bir suç" şeklinde konuştu.

"Beni bu konuya el atmaya zorluyorsunuz"

Covid-19 tehdidi karşısında kayıtsız kalanları vaka sayısını azaltmaya yardımcı olmak yerine virüsü yaymakla suçlayan Duderte, polisin kabalık toplantılara katılanları tutuklamasına olanak tanıyacak bir yasa bulacağını dile getirdi. Duderte, "Uygun bir yasa arayacağım. Çünkü beni bu konuya el atmaya ve kontrol etmeye zorluyorsunuz" diye konuştu.

Küme enfeksiyonu bildirilmişti

Filipinler'deki mevcut karantina kısıtlamalarına rağmen Quezon şehrinde gerçekleştirildiği ortaya çıkan bir havuz partisine katılanlardan 54'ü Covid-19'a yakalanmış, hükümet ise kısıtlamaları ihlal edenlerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerindeki tatil beldelerinde de yasakların ihlal edildiği kamuoyuna yansımıştı.

Filipinler'de korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 193 bin 976 vaka tespit edilirken, 20 bin 169 kişi ise hayatını kaybetti.