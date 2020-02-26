Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "ABD olmadan da ayakta kalabiliriz" - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "ABD olmadan da ayakta kalabiliriz"

6 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) sonlandırma kararını savunarak, ülkesinin ABD olmadan da isyancılar ve aşırılıkçılarla mücadele edebileceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte:

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) sonlandırma kararını savunarak, ülkesinin ABD olmadan da isyancılar ve aşırılıkçılarla mücadele edebileceğini söyledi.

Duterte, başkent Manila'da yaptığı açıklamada, Filipin kuvvetlerinin ABD'nin yardımı olmadan da aşırılıkçılarla mücadele edebileceğini ve ayakta kalabileceğini belirterek, aksi halde kendilerini "cumhuriyet" olarak nitelendiremeyeceklerini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele yöntemine ilişkin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eleştirilerini hatırlatan Duterte, o zaman verdiği söze bağlı kalacağını ve ABD'ye seyahat etmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında Las Vegas'ta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerine ev sahipliği yapacağı toplantıya Duterte'yi davet etmişti.

VFA, 11 Şubat'ta tek taraflı feshedilmişti

İki hafta önce, ABD Hint Pasifik Güçleri Komutanı Amiral Philip S. Davidson, Filipinler'in VFA'yı sonlandırma planından vazgeçmesini umduklarını söylemişti.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin de 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, VFA'yı tek taraflı feshettiklerini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarına bildirdiklerini duyurmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü senatör Ronald de la Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, 24 Ocak'ta, "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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