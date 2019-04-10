Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Deaş Açıklaması
35 dakika önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ'ın ülkesinde yer edinemeyeceğini söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:46 Kaynak: İHA
, terör örgütü DEAŞ'ın ülkesinde yer edinemeyeceğini söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf grubuna karşı başarısından dolayı ordusuna övgüde bulunarak, "Çabalarınız bizi şiddetli aşırıcılığın köklerini tamamen ezmek olan nihai hedefimize daha da yaklaştırdı. DEAŞ'ın hiçbir zaman Filipinler'de yer edinemeyeceğini güvenle söyleyebilirim" dedi. Duterte, hükümetinin askerlere ve ailelerine sosyal yardım yapacağına yönelik taahhüdüne ilişkin ise "Emekli olduğunuzda fon alacağınızı göreceğim, biz burada olmasak bile çocuklarınız ve onların eğitimleri güvence altına alınacak" dedi. Ebu Seyyaf terör örgütü, Mindanao
ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde saldırı düzenliyor.
(Jo Reyes/İHA)
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