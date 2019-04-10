Son Dakika Haberleri: Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Deaş Açıklaması

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Deaş Açıklaması

35 dakika önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ'ın ülkesinde yer edinemeyeceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Deaş Açıklaması, System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ'ın ülkesinde yer edinemeyeceğini söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf grubuna karşı başarısından dolayı ordusuna övgüde bulunarak, "Çabalarınız bizi şiddetli aşırıcılığın köklerini tamamen ezmek olan nihai hedefimize daha da yaklaştırdı. DEAŞ'ın hiçbir zaman Filipinler'de yer edinemeyeceğini güvenle söyleyebilirim" dedi. Duterte, hükümetinin askerlere ve ailelerine sosyal yardım yapacağına yönelik taahhüdüne ilişkin ise "Emekli olduğunuzda fon alacağınızı göreceğim, biz burada olmasak bile çocuklarınız ve onların eğitimleri güvence altına alınacak" dedi. Ebu Seyyaf terör örgütü, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde saldırı düzenliyor.

(Jo Reyes/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:46 Kaynak: İHA
Filipinler, Rodrigo Duterte, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Deaş Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]