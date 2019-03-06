Son Dakika Haberleri: Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Morolu Misuari'ye İzin

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Morolu Misuari'ye İzin

1 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında devam eden soruşturmalara rağmen Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) kurucu lideri Nur Misuari'nin Filipinler'den ayrılmasına izin verdiği belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Morolu Misuari'ye İzin, System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında devam eden soruşturmalara rağmen Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) kurucu lideri Nur Misuari'nin Filipinler'den ayrılmasına izin verdiği belirtildi.

Filipinler devlet medya şirketi ABS CBN'in haberine göre Misuari, bazı toplantılara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek için Duterte'den izin talep etti.

Duterte, hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla ülke dışına çıkma yasağı bulunan Misuari'ye izin verdi.

Liderliğini sürdürdüğü Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP-Laban) partisinin Bangued şehrindeki seçim toplantısında konuşan Duterte, döneceğinden emin olduğu için Misuari'ye izin verdiğini söyledi.

Duterte, Misuari'nin yurt dışında bazı toplantılara katılmak için izin istediğini belirterek, "Misuari bir firari değil, o bir devrimci. Bu adam hep geri gelecektir. Başka bir toprağa gömülmek bu adamın şahsına hakarettir." ifadesini kullandı.

Polis ve askeriyeye Misuari'ye kolaylık sağlanmasına ilişkin gerekli talimatı verdiğini belirten Duterte, Misuari'nin geri döneceğine inandığını söyledi.

MUKC lideri Misuari'nin 2001'de Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi görevini sürdürürken yaklaşık 14 milyon dolar değerinde eğitim materyallerinin satın alınması esnasında görevi kötü kullanmakla suçlanıyor.

Misuari'nin 20 Mart'a kadar Filipinler'e geri dönmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:53:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Morolu Misuari'ye İzin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]