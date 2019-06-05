Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Eskiden eşcinseldim, güzel kadınlar beni iyileştirdi
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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, önce muhalefetteki rakibi Antonio Trillanes hakkında 'eşcinsel' yakıştırmasında bulundu, daha sonra "Ben de eskiden biraz eşcinseldim, güzel kadınlar beni iyileştirdi" dedi.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:08
, önce muhalefetteki rakibi Antonio Trillanes hakkında 'eşcinsel' yakıştırmasında bulundu, daha sonra "Ben de eskiden biraz eşcinseldim, güzel kadınlar beni iyileştirdi" dedi. Japonya
'da yaşayan Filipinlilerle bir araya gelen Devlet Başkanı Duterte, etkinlikte yaptığı konuşmada kendisini uyuşturucu ile mücadelede hukuksuz ve ölçüsüz davranmakla suçlayan Senatör Antonio Trilannes hakkında 'eşcinsel' dedi.
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