Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmak istemeyenleri hapse atmakla tehdit etti

The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

AŞI OLMAK İSTEMEYENLERİ TEHDİT ETTİ

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım" ifadesini kullandı. Bu sözünün ardından Duterte, "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte.

KORONA NEDENİYLE 23 BİN 749 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.