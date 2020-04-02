Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 önlemlerine uymayanları tehdit etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 önlemlerine uymayanları tehdit etti Açıklaması - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 önlemlerine uymayanları tehdit etti Açıklaması

13 dakika önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine, sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımlarını durdurma emrini vereceğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 önlemlerine uymayanları tehdit etti Açıklaması, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine, sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımlarını durdurma emrini vereceğini bildirdi.

Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını belirten Duterte, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı tehdit etti.

Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 311'e yükselmiş, 96 kişi hayatını kaybetmişti.

Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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