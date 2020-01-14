Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Taal Yanardağı'ndaki patlamadan etkilenen bölgeyi ziyaret edecek - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Taal Yanardağı'ndaki patlamadan etkilenen bölgeyi ziyaret edecek

6 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Taal Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen patlamadan etkilenen bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Taal Yanardağı'ndaki patlamadan etkilenen bölgeyi ziyaret edecek, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Taal Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen patlamadan etkilenen bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

CNN Philippines'deki habere göre, Duterte, başkent Manila yakınlarında yer alan ve pazar günkü patlamanın ardından kül ve lav püskürmeye devam eden Taal Yanardağı çevresinde helikopterle tur atacağını belirtti.

"Akciğerlerinin yıllarca içtiği sigaradan etkilendiğini" ve doktorunun kendisini kalın volkanik kül tabakasına kaşı dikkatli olması konusunda uyardığını kaydeden Duterte, sağlığının bölgeyi ziyaretine engel olmadığını vurgulamak için o külleri yiyeceğini, hatta "lanet" yanardağ Taal'in üzerine de "idrarını yapacağını" söyledi.

Ordunun, yanardağ patladıktan sonraki ilk 24 saatte etkilenen bölgelere yardım malzemeleri götürdüğünü aktaran Duterte, bölge sakinlerine maddi yardımda da bulunacaklarını bildirdi.

ABS-CBN kanalının haberine göre, Duterte, patlamadan etkilenen bölgelerde solunum maskelerinin bedava dağıtılması talimatını verdi.

Duterte, bölgede incelemelerde bulunacağını, maskelerin dağıtılması için polis ve ordunun yardımını isteyebileceğini sözlerine ekledi.

Yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerinde eğitime ara verilmişti

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Renato Solidum, Batangas eyaletinde yer alan Taal Yanardağı'nın lav ve kül püskürtmeye devam ettiğini ifade etmiş, yanardağ civarındaki yerleşim yerlerinden 30 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Yanardağ yakınındaki kent ve kasabalarda okullarda eğitime ara verilmişti.

Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları da patlama nedeniyle geçici süreliğine ertelenmiş, 240 uçuş iptal edilmişti.


Dünyanın en küçük yanardağlarından biri olan Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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