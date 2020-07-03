Filipinler Devlet Başkanı Duterte, terörizmle mücadele yasa tasarısını imzaladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede tartışmalara yol açan terörizmle mücadele yasa tasarısını onayladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin yasa tasarısını imzaladığını açıkladı.

Yasaya muhalefet edenler ise konuyu Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütünün Doğu ve Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Nicholas Bequelin, yaptığı açıklamada, yasadaki "terörizm" tanımının belirsiz olduğuna dikkati çekerek Duterte'nin başkanlığında, hükümeti eleştiren en ılımlı kişilerin bile terörist olarak damgalanabileceğini iddia etti.

Muhalefet ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen yeni terörizmle mücadele yasasına göre, bilerek ve isteyerek terörist bir örgüte ya da yapılanmaya katılan kişilere 12 yıl hapis cezası verilebilecek. Şüpheliler, suçlama isnat edilmeden 24 güne kadar gözaltına tutulabilecek.

Terörle mücadele yasa tasarısı parlamentonun alt kanadında kabul edilmişti

Filipinler'in resmi PNA ajansı, 4 Haziran'da, Temsilciler Meclisinin Terörizmle Mücadele Yasası 2020'yi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tasarının, "terörist bir eylemin planlanması, hazırlığı, kolaylaştırılması ve eğitiminin verilmesi, terörizm hazırlığıyla bağlantılı nesnelere sahip olunması ya da doküman biriktirilmesi gibi faaliyetlerde bulunanlara şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasını öngördüğü" belirtilmişti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Roque, hükümetin, yasayı, muhalif grupları hedef almak için kullanacağı yönündeki endişeleri kabul etmemişti.

İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jacqueline de Guia ise tasarı çerçevesindeki uzun tutukluluk süresinin "zalim, insanlık dışı, küçültücü muamele ya da işkenceyle" sonuçlanabileceği yönündeki kaygılarını dile getirmişti.