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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor

01.06.2021 16:01
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede uyuşturucuyla mücadele için yürütülen tartışmalı polis operasyonlarının detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemediğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede uyuşturucuyla mücadele için yürütülen tartışmalı polis operasyonlarının detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemediğini açıkladı.

Duterte, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, polisin yargısız infaz yaptığı yönünde tartışmalara yol açan operasyonların detaylarının açıklanmasının "ulusal güvenliği riske atacağını" savundu.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu baskınlarıyla ilgili istihbarat boyutu gibi gizli bilgilerin açıklanmasının suçla savaşa zarar vereceğini ileri süren Duterte, "Bu tıpkı terör gibi bir ulusal güvenlik meselesi. İnsanlar operasyonların nasıl yürütüldüğü ile ilgili detayları bilebilirler fakat polisi ve askerleri böyle bir operasyon yürütmeye götüren sebepler ortaya çıkarsa bu operasyonlara zarar verir." ifadelerini kullandı.

Duterte, uyuşturucu operasyonlarının, ülke kırsalında hükümet güçlerine karşı silahlı mücadele eden Komünist Yeni Halk Ordusuna (NPA) karşı yürütülen operasyonlardan bir farkı olmadığını öne sürdü.

Filipinler'de Yüksek Mahkeme, 2018'de aldığı kararda uyuşturucuyla mücadele için yürütülen polis operasyonlarının kayıt ve tutanaklarının "devlet sırrı" sayılamayacağı hükmüne varmıştı.

Tartışmalı uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer ise yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere 2 ön soruşturma başlatmıştı.

Duterte, soruşturmalar üzerine ülkesini UCM'den çekmişti.

Rodrigo Duterte, Uyuşturucu, Filipinler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor - Son Dakika


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