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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım"

22.06.2021 14:13
Filipinler Devlet Başkanı Duterte:

Korona virüs salgınını ağır geçiren Asya ülkelerinden Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasına tepki göstererek, "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" sözleriyle halka seslendi.

Korona virüs salgınını ağır geçiren Asya ülkelerinden Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasına tepki göstererek, "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" sözleriyle halka seslendi.

Dikkat çeken ifadeleriyle uluslararası medyada sık sık adından söz ettiren Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaptığı son açıklamanın ardından bir kez daha gündeme geldi. Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasının ardından televizyonda yaptığı konuşmada halka sert çıktı. Vatandaşları aşı olmaya çağıran Duterte, "Tercihinizi yapın. ya aşı olursunuz ya da sizi hapse attırırım" ifadelerini kullanarak bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Duterte, "Beni yanlış anlamayın, bu ülkede bir kriz var. Filipinlilerin hükümete kulak vermemesinden bıktım" şeklinde konuştu. Salgını kontrol altına alma konusundaki sert tutumu nedeniyle eleştirilen Duterte, okulların açılmaması kararının da arkasında durdu.

Duterte'nin aşı ısrarına sürerken, Filipinler sağlık yetkilileri daha önce aşı uygulamasının zorunlu değil, gönüllü bir uygulama olduğunu belirtmişti.

Son 24 saatte 3 bin 666 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği Filipinler'de toplam vaka sayısı 1 milyon 367 bin 894'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 60 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı da 23 bin 809'a ulaştı. 108 milyonu aşkın nüfus bulunan ülke, 20 Haziran itibariyle 2.1 milyon kişiyi tam olarak aşıladı. Ancak hükümet yıl sonuna kadar 70 milyon kişinin aşılanmasını hedeflerken, aşılama yavaş ilerliyor. - MANILA

Rodrigo Duterte, Koronavirüs, Filipinler, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım' - Son Dakika


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