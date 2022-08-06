Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını düşünüyor

06.08.2022 11:44
Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını düşünüyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını, anlaşmazlıkların ne kadar şiddetli olduğunu gösterdiğini savundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını, anlaşmazlıkların ne kadar şiddetli olduğunu gösterdiğini savundu.

Marcos, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı başkent Manila'daki, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Filipinler Devlet Başkanlığı'ndan basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre, Marcos, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırdığını düşünmediğini söyledi.

Marcos, Pelosi'nin ziyaretinin, anlaşmazlıkların ne kadar şiddetli olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Ülkesinin ABD ile ilişkilerine değinen Marcos, tüm değişiklikler karşısında bu ilişkinin geliştirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Bakan Blinken da ülkesinin Filipinler ile 1951'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına ve "ortak zorluklar karşısında birlikte çalışmaya" olan bağlılığını yineledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin dostluk üzerine kurulu olduğuna işaret eden Blinken, bu ilişkinin ortaklık içinde şekillendiğini ve Filipinler'in ittifak olduğu gerçeğiyle güçlendiğini belirtti.

Yakın zamanda Kovid-19'a yakalanan Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile gün içinde çevrim içi görüşmesi beklenen Blinken'ın akşam saatlerinde ülkeden ayrılması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi geçti Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi geçti Tayvan, Çin ordusunun 'Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları' yaptığını bildirdi Tayvan, Çin ordusunun 'Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları' yaptığını bildirdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Filipinler, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını düşünüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
10:01 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırmadığını düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement