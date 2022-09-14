Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. babasına "diktatör" denilmesini hatalı buluyor - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. babasına "diktatör" denilmesini hatalı buluyor

14.09.2022 14:44
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. babasına "diktatör" denilmesini hatalı buluyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ülkeyi 1972'den itibaren yaklaşık 20 yıl dikta rejimiyle yöneten babasına "diktatör" denilmesinin doğru olmadığını savundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ülkeyi 1972'den itibaren yaklaşık 20 yıl dikta rejimiyle yöneten babasına "diktatör" denilmesinin doğru olmadığını savundu.

Marcos Jr. başkent Manila'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang'da bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Medyada "diktatörün oğlu" olarak anılmaktan etkilenip etkilenmediği sorulan Marcos Jr. "Hayır. Eğer haklı olsalardı, bu beni incitirdi ancak hatalılar." yanıtını verdi.

Marcos Jr. babasının farklı gruplarla yaptığı istişarelere tanık olduğuna işaret etti.

"Bir diktatör istişare etmez. Bir diktatör yalnızca 'Sevin veya sevmeyin bu yapacağınız şey' der." değerlendirmesinde bulunan Marcos Jr., babasının sıkı yönetim ilan etmesini de savundu.

Marcos Jr. savaş kontrol edilemez bir durumda olduğundan babasına göre sıkı yönetim ilan etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Sıkı yönetim ilanı gerekçesinin geniş ölçüde yayılmamasına ilişkin olarak Marcos Jr., hükümetin düştüğünü ve galip gelenlerin bu tarihi yazdığını söyledi.

Marcos Jr. tarihi değiştirmek gibi bir niyetleri olmadığını belirterek "Her savaşta olduğu gibi sorunlar, suistimaller oldu." dedi.

Gerçekte neler olduğu kanıtlayabileceğini savunan Marcos Jr., videolar, fotoğraflar ve kayıtlar olduğunu belirtti.

Diğer yandan, Devlet Başkanı Marcos Jr.'ın kendisiyle aynı isimli eski diktatör babasını savunması tepki çekti.

Sol örgütler koalisyonu Bayan'ın lideri Renato Reyes, Marcos'un sıkıyönetimi, "seçimleri iptali, görev süresinin uzatılması, Kongre'nin feshi ve yetkileri kendinde toplama" gibi amaçlarla kullandığını söyledi.

Baba Marcos'un mirası

Komünist güçlere karşı 21 Eylül 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Ferdinand Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti.

Marcos'un oğlu 64 yaşındaki Ferdinand Marcos Jr. ise sürgünden döndüğü 1991'den bu yana kongre üyeliği ve senatörlük yaptı. 2016'da devlet başkanı seçimlerinde aday olan Marcos seçilememişti.

Babası Ferdinand Marcos'un bıraktığı mirası savunurken diktatörlük olarak adlandırılan dönemdeki uygulamalar için özür dilemeyeceğini söyleyen Marcos Jr. ülkede mayısta yapılan devlet başkanı seçimini kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. babasına 'diktatör' denilmesini hatalı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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