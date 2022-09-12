Filipinler'de bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı - Son Dakika
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Filipinler'de bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı

12.09.2022 13:06
Filipinler'de bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldan bu yana devam eden acil durum fonlarının kullanımına ilişkin tedbirlerin süresini uzattı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldan bu yana devam eden acil durum fonlarının kullanımına ilişkin tedbirlerin süresini uzattı.

Basın Sekreteri Trixie Cruz-Angeles, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Marcos'un, Kovid-19 salgınıyla ilgili devam eden endişelerle başa çıkmak için selefi tarafından iki yıldan uzun süre önce ilan edilen acil durum fonu tedbirlerinin süresini uzattığını aktardı.

Cruz-Angeles, söz konusu tedbirlerin, acil durum alımlarına izin vermek ve sağlık çalışanlarına tehlike ödenekleri sağlamak için yaklaşık üç ay uzatılabileceğini söyledi.

Filipinler ve Myanmar'ın, Güneydoğu Asya'da hala açık havada maske takılmasını gerektiren son iki ülke olduğunu ifade eden yetkililer, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik planın ise sosyal mesafenin korunamadığı kalabalık alanlar dışında, ülke genelinde derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Kapalı alanlardaki zorunlu maske kullanımının yıl sonuna doğru kaldırılıp kaldırılamayacağının değerlendirileceği belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mart 2020'de Kovid-19 nedeniyle acil durum fonlarının kullanımını, hızla dağıtılmasına izin verecek şekilde genişletmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ferdinand Marcos, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı - Son Dakika
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