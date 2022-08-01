Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkesinin yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliğine katılma planı olmadığını bildirdi.
Marcos, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yakın zamanda konuyu adalet sekreteri ve hukuk danışmanlarıyla görüştüğünü belirterek, "Filipinler'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılma niyeti yok." ifadesini kullandı.
Filipinler UCM'den çekilmişti
Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.
UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.
Son Dakika › Güncel › Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesine yeniden katılmayacak - Son Dakika