UCM, İtalya 'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda 'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ferdinand Marcos, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesine yeniden katılmayacak - Son Dakika

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