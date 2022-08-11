Filipinler Devlet Başkanı şeker ithalatı kararı alan yetkilileri kovmakla tehdit etti - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı şeker ithalatı kararı alan yetkilileri kovmakla tehdit etti

11.08.2022 17:57
Filipinler Devlet Başkanı şeker ithalatı kararı alan yetkilileri kovmakla tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, yapılan soruşturmanın, onayı olmadan şeker ithal etme kararını uygunsuz biçimde duyurduklarını ortaya koyması durumunda, üst düzey tarım yetkililerini görevden almakla tehdit etti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, yapılan soruşturmanın, onayı olmadan şeker ithal etme kararını uygunsuz biçimde duyurduklarını ortaya koyması durumunda, üst düzey tarım yetkililerini görevden almakla tehdit etti.

Basın sözcüsü Trixie Cruz-Angeles, Marcos'un başkanlığını yaptığı Şeker Düzenleme Kurulu tarafından 300 bin ton şeker ithalatına yetki veren bir kararın, çarşamba günü Tarım Bakanlığına bağlı Şeker Düzenleme İdaresinin internet sitesinde yayınladığını söyledi.

Cruz-Angeles, Devlet Başkanının, bir tarım müsteşarı ve diğer yetkililer tarafından imzalanan şeker ithalatı kararını onaylamadığını ya da bu durumun farkında olmadığını belirterek "Karar yasa dışıdır. Devlet başkanının yetkililerine güvenini ve itimadını yitirmesine neden olacak eylemlerde bulunup bulunmadığının, ihmal veya kasıt olup olmadığının tespiti için soruşturma yürütülüyor." dedi.

Basın sözcüsü, "Eğer bu tür bulgular elde edilirse bunun bazılarının canını yakacağını" kaydetti.

Karara ilişkin belge de siteden kaldırıldı.

Ülkede 30 Haziran'da 17. Devlet Başkanı sıfatıyla resmen görevine başlayan Marcos, kısmen Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizinden ve hızla yükselen emtia fiyatlarından dolayı ülkede tarım yönetimini geçici süreye eline almıştı.

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Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı şeker ithalatı kararı alan yetkilileri kovmakla tehdit etti - Son Dakika

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